МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Использование рубля в расчетах за экспорт из России в ноябре прошлого года резко снизилось, пишут "Известия", ссылаясь на данные Банка России. Крах нефтедоллара: сделка века пошла прахом

На рубль пришлось 33,8 процента оплаты контактов за экспорт по итогам ноября против 38,1 процента месяцем ранее — самый низкий показатель с августа 2022 года.

На валюту недружественных стран (в основном доллар и евро) пришлось 26,8 процента оплаты экспортных контрактов, на остальные — 26,8 процента. Расчеты в рублях за продажу российских товаров и услуг со странами Африки выросли за ноябрь 2023 года с 42,8 до 59 процента, со странами Карибского бассейна — с 89,6 до 97,2 процента, с Европой — с 51,6 до 52 процента.

После того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против России, в стране начался курс на дедолларизацию экономики и использование других валют в расчетах с внешними контрагентами.

Президент России Владимир Путин ранее в сентябре 2023 года сообщал, что доля рубля во внешней торговле России увеличилась до 40 процентов, юаня — до 33 процентов, в то время, как совокупное использование доллара и евро составило 24 процента.