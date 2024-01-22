2024-01-22T17:31:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240122/842860948.html
Доля рубля в торговле с другими странами резко снизилась, пишет СМИ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Использование рубля в расчетах за экспорт из России в ноябре прошлого года резко снизилось, пишут "Известия", ссылаясь на данные Банка России. На рубль пришлось 33,8 процента... ПРАЙМ, 22.01.2024
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, рубль, экспорт, дедолларизация, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Использование рубля в расчетах за экспорт из России в ноябре прошлого года резко снизилось, пишут "Известия", ссылаясь на данные Банка России.
На рубль пришлось 33,8 процента оплаты контактов за экспорт по итогам ноября против 38,1 процента месяцем ранее — самый низкий показатель с августа 2022 года.
На валюту недружественных стран (в основном доллар и евро) пришлось 26,8 процента оплаты экспортных контрактов, на остальные — 26,8 процента. Расчеты в рублях за продажу российских товаров и услуг со странами Африки выросли за ноябрь 2023 года с 42,8 до 59 процента, со странами Карибского бассейна — с 89,6 до 97,2 процента, с Европой — с 51,6 до 52 процента.
После того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против России, в стране начался курс на дедолларизацию экономики и использование других валют в расчетах с внешними контрагентами.
Президент России Владимир Путин ранее в сентябре 2023 года сообщал, что доля рубля во внешней торговле России увеличилась до 40 процентов, юаня — до 33 процентов, в то время, как совокупное использование доллара и евро составило 24 процента.