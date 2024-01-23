МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Продление обязательной продажи валюты экспортерами в РФ благоприятно импорту, а на саму динамику курса национальной валюты в наступившем году также продолжат влиять такие факторы, как торговый баланс, инфляция, баланс госбюджета, рассказали РИА Новости эксперты. Песков рассказал, кто примет решение о продлении продажи валютной выручки

Ранее во вторник первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В сообщении также отмечается, что в правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре указа о такой обязательной продаже, который действует до 30 апреля текущего года.

"Механизм зарекомендовал себя как надежный способ снижения волатильности валютного рынка. Ранее мы считали, что эта мера валютного контроля будет с большой долей вероятности продлена как минимум до середины 2024 года", — говорит эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Станислав Дужинский.

"Правительство понимает, что резко увеличить приток валюты в страну иными способами не получится. Поэтому мера была продлена с целью стабилизации курса рубля. Импортеры, поставляющие критически необходимые товары в Россию, нуждаются в валюте. Если отменить действие указа об обязательной продаже части валютной выручки, валюта резко прекратит поступать в страну, импортеры начнут испытывать дефицит валюты", — говорит начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

"Логично, что мы увидим дефицит импорта, рост цен и вернемся к ситуации, с которой ЦБ начинал цикл повышения ставки. А дальше повышать ставку уже нельзя. Иначе никакое предложение в будущем не сможет компенсировать рост цен при текущем спросе. Потому что ставка выше 16% практически для любого производителя является заградительной", — считает эксперт.

РУБЛЬ В КОНЦЕ ГОДА

По мнению аналитика компании "Цифра брокер" Анны Буйлаковой, даже если действие указа будет продлено, это будет оказывать меньшее влияние на курс рубля из-за увеличения расчетов в валютах дружественных стран, чем это было ранее.

"Помимо продажи валюты экспортерами на динамику национальной валюты также влияют такие факторы, как торговый баланс, инфляция, баланс бюджета. Учитывая все факторы в совокупности, полагаем, что рубль может ослабнуть к 108 за доллар к концу года", — полагает она.

По оценке аналитиков Промсвязьбанка, к середине года доллар будет стоить в районе 91 рубля. А с учетом того, что правительство России предлагает продлить обязательную продаж валютной выручки экспортеров до декабря, эксперты банка ожидают, что к концу года доллар будет находится в диапазоне 90-95 рублей.

Самый оптимистичный прогноз у Абелева, хотя он и отмечает, что каким будет курс к концу года, в январе говорить очень сложно.

"За это время может случиться масса разных экономических и политических событий. Тем более, что на курс влияет не только этот указ. На укрепление рубля, например, также влияют налоговые периоды. Возможно, ЦБ перестанет продавать валюту в рамках бюджетного правила через какое-то время, он же не постоянно будет это делать. Очень осторожно можно предположить, что к концу года пара "рубль-доллар" может находиться в диапазоне 83-85 рублей, пара "рубль-юань" 10,5-11 рублей", — прогнозирует он.