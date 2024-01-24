МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе резко замедлились — до 12,7% с декабрьских 14,2%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Непозволительная роскошь. Инфляция ударила по американскому "ядерному щиту"

При этом они все еще выше 12,2%, наблюдавшихся в ноябре, после которого инфляционные ожидания разогнались до 14,2% — максимума с марта 2022 года.

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 16,3% с декабрьских 17%, но она также остается на повышенном уровне.

По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.