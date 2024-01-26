МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Центральноафриканская республика заинтересована в проведении Россией полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. Французы решили отомстить России за потерянную Африку, пишет СМИ

"ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов, в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", — сообщил он.

По словам Бикантова, "в 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР". "Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны, и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР", — добавил Бикантов.

"Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых", — заключил он.

Полностью интервью посла РФ в ЦАР читайте в пятницу в 9.00 мск на сайте ria.ru