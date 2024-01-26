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ЦАР заинтересована в российской геологоразведке, заявил посол Бикантов
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Центральноафриканская республика заинтересована в проведении Россией полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 26.01.2024
экономика, новости, россия, цар, добыча полезных ископаемых
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Центральноафриканская республика заинтересована в проведении Россией полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов.
"ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов, в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", — сообщил он.
По словам Бикантова, "в 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР". "Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны, и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР", — добавил Бикантов.
"Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых", — заключил он.
Полностью интервью посла РФ в ЦАР читайте в пятницу в 9.00 мск на сайте ria.ru