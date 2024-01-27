БРАТИСЛАВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе в контексте возможного вступления в него Украины стали обращать внимание на то, что огромная доля украинской земли находится в руках иностранных собственников, что может повлиять на длительность процесса вступления, заявил в интервью изданию Teraz премьер Словакии Роберт Фицо. США разрабатывают для Украины новую стратегию, пишет Washington Post

Он отметил, что вступление Украины в ЕС "будет долгой историей" и не состоится "завтра или послезавтра".

"Могу сказать, что в Европейском союзе начинают шептаться: подождите, да, мы даем Украине европейскую перспективу, но появляется информация о том, кто владеет землей на Украине. Кажется, огромная доля земли попала в руки иностранных владельцев: США, арабские страны. А сейчас вопрос: хорошо, вступит Украина в Европейский союз, будет общая сельскохозяйственная политика, мы будем поддерживать сельское хозяйство на участках, которыми, возможно, владеют США или американские фирмы, или другие иностранные компании?" — ответил Фицо на вопрос журналиста, что он думает о вступлении Украины в ЕС.

По словам премьера, для вступления в ЕС Украине придется выполнить определенные условия, что займет некоторое время.

"Не думаю, что мы способны вообще обсуждать вступление страны в Европейский союз, когда она в состоянии войны", — добавил он.

В июне 2022 года главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на вступление в состав союза.

Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в союз вступила Хорватия в 2013 году, процесс занял десять лет. В 2022 году главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение. Брюссель выдвинул Киеву несколько условий.