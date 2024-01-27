МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Северная Корея является для России более эффективным партнером, чем Запад для Киева, заявил в интервью изданию Bild министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Немецкий генерал назвал главное преимущество России перед Украиной

Он выразил недовольство тем, что весь западный военно-промышленный комплекс не способен производить достаточное количество артиллерийских снарядов.

"Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами. Это смешно. И это должно измениться", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что когда доходит до принятия конкретных решений партнеры Киева "порой тонут в бесконечных дискуссиях". "Но времени тонуть нет, надо плыть", — заявил украинский премьер.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.