WP: американские гарантии безопасности для Украины предполагают четыре этапа
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Десятилетние гарантии безопасности Вашингтона для Украины предусматривают поддержку краткосрочных военных операций, защитные "пузыри" вокруг городов, а также реформы и восстановление оборонно-промышленного комплекса, сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что официальная публикация документа запланирована на весну при условии, что конгресс США одобрит предоставление денег на финансирование Киева.
По словам участвующих в создании гарантий американских чиновников, документ предусматривает четыре этапа: борьба, строительство, восстановление и реформирование. Предполагается поддержка краткосрочных военных операций, формирование в будущем на Украине сил, способных "сдерживать российскую агрессию". Также в документе прописаны конкретные обещания и программы, позволяющие защитить, воссоздать и расширить промышленную базу страны и оказать помощь в политических реформах для полной интеграции Украины в западные институты. Кроме того, предусмотрена организация дополнительной противовоздушной обороны путем создания вокруг украинских городов защитных "пузырей".
Один из собеседников газеты выразил надежду, что перечисленные меры помогут Украине в случае победы на президентских выборах осенью 2024 года Дональда Трампа.
В июле 2023 года США и другие страны "Большой семерки" приняли декларацию с обязательствами оказать помощь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. В августе между Украиной и США начались переговоры по вопросу предоставления перечисленных выше гарантий, а Владимир Зеленский заявлял, что гарантии будут предоставлены "по израильской модели".
Британия 12 января первой из стран-участниц декларации подписала с Киевом соглашение о гарантиях.
В Кремле данное соглашение посчитали опасным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные действия являются посягательством на безопасность России.
https://1prime.ru/state_regulation/20240127/842908624.html