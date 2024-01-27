МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Десятилетние гарантии безопасности Вашингтона для Украины предусматривают поддержку краткосрочных военных операций, защитные "пузыри" вокруг городов, а также реформы и восстановление оборонно-промышленного комплекса, сообщает издание The Washington Post. Немецкий генерал назвал главное преимущество России перед Украиной

Отмечается, что официальная публикация документа запланирована на весну при условии, что конгресс США одобрит предоставление денег на финансирование Киева.

По словам участвующих в создании гарантий американских чиновников, документ предусматривает четыре этапа: борьба, строительство, восстановление и реформирование. Предполагается поддержка краткосрочных военных операций, формирование в будущем на Украине сил, способных "сдерживать российскую агрессию". Также в документе прописаны конкретные обещания и программы, позволяющие защитить, воссоздать и расширить промышленную базу страны и оказать помощь в политических реформах для полной интеграции Украины в западные институты. Кроме того, предусмотрена организация дополнительной противовоздушной обороны путем создания вокруг украинских городов защитных "пузырей".

Один из собеседников газеты выразил надежду, что перечисленные меры помогут Украине в случае победы на президентских выборах осенью 2024 года Дональда Трампа.

В июле 2023 года США и другие страны "Большой семерки" приняли декларацию с обязательствами оказать помощь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. В августе между Украиной и США начались переговоры по вопросу предоставления перечисленных выше гарантий, а Владимир Зеленский заявлял, что гарантии будут предоставлены "по израильской модели".

Британия 12 января первой из стран-участниц декларации подписала с Киевом соглашение о гарантиях.

В Кремле данное соглашение посчитали опасным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные действия являются посягательством на безопасность России.