БЕРЛИН, 27 янв — ПРАЙМ. Поставки немецким правительством оружия на Киеву бесчеловечны, Запад не намерен завершать конфликт, при этом в победу не верят даже украинские генералы, заявила политик Сара Вагенкнехт, выступая на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ). Ее речь транслировалась в прямом эфире на сайте ССВ. Песков объяснил, зачем в Германии вспомнили "страшилку" о русском медведе

"Украинцы должны продолжать страдать и умирать "за нашу свободу", а мы будем снабжать их оружием до победы, в которую уже даже не верят украинские генералы", — прокомментировала она заявления правительства ФРГ о том, что ВСУ якобы защищают свободу и ценности Европы.

Он отметила, что для немецкой верхушки боевые действия прежде всего являются бизнесом и речь идет о сферах влияния, оборонных заказах и продаже оружия.

"В данном случае мы представляем собой якобы "добрую" сторону, а когда наш министр иностранных дел (Анналена Бербок — ред.) путешествует по миру с грозящим пальцем, мимоходом случайно объявляя войну России, она это делает во имя "основанной на ценностях феминистской внешней политики", — добавила Вагенкнехт. Германия будет "сдерживать" Россию с помощью автобанов, пишут СМИ

По словам Вагенкнехт, конфликт на Украине следует закончить путем переговоров, "и это было бы возможно, если бы мы этого действительно хотели".

Кроме того, она отметила, что немецкий кабмин предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что демонстрирует двойные стандарты и лицемерие.

"В стране, которая якобы так доблестно защищает "нашу свободу" и "наши ценности" пособник нацистов Степан Бандера, чьи боевики участвовали в Холокосте и который несет ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, защищают и почитают как национального героя, в его честь называют улицы и площади", — подчеркнула она и поразилась, что такая открытость правой идеологии на Украине "ничуть не беспокоит зеленых апостолов морали" в германском правительстве.

"Это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики", — заключила она.

В субботу, через несколько недель после учредительного собрания ССВ, в Берлине проводится ее первый съезд. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа для июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября.