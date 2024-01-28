МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает в воскресенье агентство Reuters. Французы решили отомстить России за потерянную Африку, пишет СМИ

"Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС", — сказано в сообщении.

Позднее три страны совместно заявили, что ЭКОВАС стал угрозой для стран-участниц.

"ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов… организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на странице Национального совета по защите отечества Нигера.

В заявлении отмечается, что сообщество ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".

Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн ранее обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация ЭКОВАС назвала в качестве причины отсутствия на переговорах в нигерской столице Ниамее техническую неисправность самолета.

В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.

Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.