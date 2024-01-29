2024-01-29T09:39:00+03:00
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Экспорт российских морепродуктов в Китай достиг допандемийного уровня
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Экспорт российских морепродуктов на северо-восток Китая восстановился до "допандемийного" уровня, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, новости, в мире, россия, китай, экспорт, морепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв — ПРАЙМ. Экспорт российских морепродуктов на северо-восток Китая восстановился до "допандемийного" уровня, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.
"Из основных тенденций можно отметить восстановление до "допандемийного" уровня экспорта в Северо-Восточный Китай морепродуктов, а также увеличение на 77,5% поставок в Ляонин минерального топлива", — сказал он.
Он добавил, что из нашей страны в северо-восточные провинции КНР завозятся пищевая продукция, металлы, древесина.
Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, экспорт морепродуктов из России в Китай в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,276 миллиона тонн, что является самым высоким показателем с 2015 года.