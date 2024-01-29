ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв — ПРАЙМ. Экспорт российских морепродуктов на северо-восток Китая восстановился до "допандемийного" уровня, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. Китай вновь стал крупнейшим импортером СПГ

"Из основных тенденций можно отметить восстановление до "допандемийного" уровня экспорта в Северо-Восточный Китай морепродуктов, а также увеличение на 77,5% поставок в Ляонин минерального топлива", — сказал он.

Он добавил, что из нашей страны в северо-восточные провинции КНР завозятся пищевая продукция, металлы, древесина.

Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, экспорт морепродуктов из России в Китай в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,276 миллиона тонн, что является самым высоким показателем с 2015 года.