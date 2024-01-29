МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Экономические санкции в отношении Венгрии из-за блокировки выделения очередного пакета финансовой помощи Украине были бы выстрелом Евросоюза в ногу самому себе, заявил РИА Новости академический директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Нидерландский политик назвал ЕС диктатурой из-за угроз в адрес Венгрии

"Подрыв экономики Венгрии ляжет грузом на налогоплательщиков из других стран, в первую очередь, стран Западной Европы. Сейчас ЕС это не нужно абсолютно точно. В рамках ЕС был опыт санкций в отношении Австрии в начале 2000-х, когда там у власти оказалась коалиция с участие крайне правых — Австрийской партии Свободы. Но это были санкции политические, дипломатические и весьма слабые. Подрыв же экономики страны-члена ЕС — это выстрел себе в ногу, который ЕС не практиковал", — отмечает эксперт.

Еврокомиссия в прошлом году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств.

Так, Будапешт блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.