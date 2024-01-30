ПЕКИН, 30 янв — ПРАЙМ. Оптимизация методов международных расчетов между развивающимися рынками и странами способствует поддержанию глобальной финансовой стабильности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Россия и Китай заключили договора на два миллиарда долларов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости ранее заявила, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.

"Поддержание глобальной финансовой стабильности и улучшение глобального экономического управления являются важными аспектами международного экономического и финансового сотрудничества и связаны с общими интересами всех стран", — сказал дипломат, комментируя обсуждение взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений странами БРИКС.

Ван Вэньбинь отметил, что развивающиеся рынки и развивающиеся страны способствуют оптимизации методов международных расчетов, что "помогает облегчить экономический, торговый и инвестиционный обмен между ними, а также способствует поддержанию глобальной финансовой стабильности".

Дипломат добавил, что Китай "поддерживает усилия соответствующих механизмов" и готов "сыграть свою роль в совершенствовании глобального экономического управления".

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Многие другие крупные страны также имеют свои национальные альтернативы, например, в Китае есть CIPS, в Индии – SFMS.