МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В России сохранится авансирование по госконтрактам, заявил Мишустин

"Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", — сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.

Как отметил премьер, этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.