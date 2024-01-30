2024-01-30T15:30:58+03:00
2024-01-30T15:30:58+03:00
2024-01-30T15:30:58+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240130/842934477.html
Мишустин оценил реализацию целей развития России в 2023 году
Экономика
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Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый... ПРАЙМ, 30.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, национальные цели, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Планы по национальным целям развития РФ за прошлый год были исполнены полностью, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Если говорить о национальных целях, то планы на прошлый год исполнены полностью", — сказал Мишустин в ходе стратсессии о реализации национальных проектов и достижении национальных приоритетов.
Как отметил премьер, этого удалось добиться за счет реализации госпрограмм, стратегических инициатив, оперативных действий федеральных органов исполнительной власти и правительства в целом.