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2024
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Мишустин рассказал, с чем связана динамика ВВП России
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Динамика российского ВВП связана с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, в том числе, за счет реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России... ПРАЙМ, 30.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, ввп, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Динамика российского ВВП связана с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, в том числе, за счет реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития глава правительства отметил, что по итогам 2023 года по предварительным расчетам Минэкономразвития рост ВВП составил 3,5%, есть также потенциал для повышения оценки до 4%. Он также обратил внимание на то, что если это соотнести с январским обзором Всемирного Банка, это существенно выше среднего мирового значения, а в Европе рост вообще оценивается на околонулевом уровне.
"Такая динамика российского ВВП связана прежде всего с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. В том числе, благодаря реализации национальных проектов", — сказал Мишустин.