МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Динамика российского ВВП связана с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, в том числе, за счет реализации нацпроектов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В России сохранится авансирование по госконтрактам, заявил Мишустин

На стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития глава правительства отметил, что по итогам 2023 года по предварительным расчетам Минэкономразвития рост ВВП составил 3,5%, есть также потенциал для повышения оценки до 4%. Он также обратил внимание на то, что если это соотнести с январским обзором Всемирного Банка, это существенно выше среднего мирового значения, а в Европе рост вообще оценивается на околонулевом уровне.

"Такая динамика российского ВВП связана прежде всего с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. В том числе, благодаря реализации национальных проектов", — сказал Мишустин.