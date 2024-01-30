2024-01-30T16:02:51+03:00
2024-01-30T16:02:51+03:00
2024-01-30T16:02:51+03:00
2024
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МВФ ухудшил прогнозы по росту мировой торговли
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году — до 3,6%, следует из доклада организации. Согласно приведенным... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2024 году до 3,3%, в 2025 году — до 3,6%, следует из доклада организации.
Согласно приведенным табличным значениям, мировая торговля в 2024 году вырастет на 3,3%. Это на 0,2 процентного пункта ниже предыдущего прогноза МВФ от октября 2023 года. В 2025 году рост показателя, как ожидается, составит 3,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущей оценки.
Как отметил главный экономист, директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном публикации доклада, несмотря на снижение мировой торговли, в фонде не видят признаков "деглобализации". Текущую ситуацию МВФ оценивает как "своего рода плато".