ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Отсутствие необходимого внешнего финансирования Украины окажет серьезное негативное влияние на экономику страны, заявил главный экономист, директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Зеленский усомнился в возможностях Европы помочь Украине

"Финансирование является важным для Украины, чтобы иметь возможность закрывать нехватку средств, отсутствие такого финансирования окажет значительное негативное влияние на макроэкономическую среду", — сообщил он брифинге на вопрос РИА Новости.

Главный экономист фонда также добавил, что отсутствие у Киева необходимой внешней помощи, суммарный объем которой фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году, приведет к значительному изменению макроэкономической ситуации для Украины.

В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что задержки с предоставлением финансовой помощи поставят под угрозу восстановление экономики Украины, отметив, что Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования "в течение пары месяцев".

Украина в декабре получила от МВФ третий транш финансирования почти на 900 миллионов долларов, что является результатом пересмотра программы механизма расширенного финансирования.