2024-01-30T16:03:19+03:00
2024-01-30T16:03:19+03:00
2024-01-30T16:03:19+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240130/842934891.html
В МВФ раскрыли, что вредит украинской экономике
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отсутствие необходимого внешнего финансирования Украины окажет серьезное негативное влияние на экономику страны, заявил главный экономист, директор департамента исследований... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, новости, мвф, украина, экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192718.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192718.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192717.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192717.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192705.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/27/842192705.jpg
https://1prime.ru/global/20240130/842930628.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Отсутствие необходимого внешнего финансирования Украины окажет серьезное негативное влияние на экономику страны, заявил главный экономист, директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"Финансирование является важным для Украины, чтобы иметь возможность закрывать нехватку средств, отсутствие такого финансирования окажет значительное негативное влияние на макроэкономическую среду", — сообщил он брифинге на вопрос РИА Новости.
Главный экономист фонда также добавил, что отсутствие у Киева необходимой внешней помощи, суммарный объем которой фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году, приведет к значительному изменению макроэкономической ситуации для Украины.
В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что задержки с предоставлением финансовой помощи поставят под угрозу восстановление экономики Украины, отметив, что Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования "в течение пары месяцев".
Украина в декабре получила от МВФ третий транш финансирования почти на 900 миллионов долларов, что является результатом пересмотра программы механизма расширенного финансирования.