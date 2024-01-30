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В МВФ признали успехи российской экономики
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Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%, следует из доклада... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, новости, россия, мир, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%, следует из доклада организации.
Согласно приведенным табличным значениям, в 2024 году рост российского ВВП составит 2,6%. Это на 1,5 процентных пункта выше предыдущей оценки от октября 2023 года. Прогноз на 2025 год также повышен – на 0,1 процентного пункта по сравнению с октябрьской оценкой, до 1,1%.
По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.
По оценке МВФ, в 2023 году российская экономика выросла на 3%.
Минэкономразвития предварительно оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%. В дальнейшем, после досчетов, оценка может быть повышена примерно до 4%, говорил ранее в январе глава ведомства Максим Решетников. Росстат в середине февраля опубликует предварительную оценку роста экономики РФ в прошлом году.