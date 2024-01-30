ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%, следует из доклада организации. МВФ оценил состояние мировой банковской системы

Согласно приведенным табличным значениям, в 2024 году рост российского ВВП составит 2,6%. Это на 1,5 процентных пункта выше предыдущей оценки от октября 2023 года. Прогноз на 2025 год также повышен – на 0,1 процентного пункта по сравнению с октябрьской оценкой, до 1,1%.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.

По оценке МВФ, в 2023 году российская экономика выросла на 3%.

Минэкономразвития предварительно оценивает рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%. В дальнейшем, после досчетов, оценка может быть повышена примерно до 4%, говорил ранее в январе глава ведомства Максим Решетников. Росстат в середине февраля опубликует предварительную оценку роста экономики РФ в прошлом году.