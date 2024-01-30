МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рост дефицита бюджета и гигантский госдолг снижают возможности США по поддержанию национальной экономики, негативно на нее влияют и геополитические шоки, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Госдолг США: все закончится, не начавшись

Международный валютный фонд повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,1% с 1,5%, одновременно понизив оценку на 2025 год до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного ранее во вторник доклада МВФ.

"В конце 2022 года многие экономисты и инвесторы предсказывали, что в 2023 году американскую экономику ждет рецессия. Но благодаря государственной поддержке экономики, главным образом, в форме фискальных стимулов и роста расходов на оборону, удалось избежать рецессии. Однако способность государства стимулировать национальную экономику ослабляется из-за роста дефицита бюджета и колоссального госдолга, который в начале 2024 года превысил 34 триллиона долларов", — прокомментировал эксперт.

Основным фактором замедления роста американской экономики Осадчий назвал высокие процентные ставки. Он напомнил, что за предыдущие два года ФРС США 11 раз повышала ключевую ставку: с 0-0,25% на начало 2022 года до 5,25-5,5% на конец 2023 года. При этом, по мнению эксперта, ослабление инфляции до 3,4% по итогам 2023 года создает благоприятные возможности для снижения ключевой ставки.

Очередное заседание ФРС проходит на этой неделе. Итоги будут опубликованы в среду. По данным CME Group, аналитики в этот раз практически единогласно ожидают сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.

"Также негативное влияние на американскую экономику оказывают геополитические шоки. Война США и Великобритании с хуситами может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке", — добавил Осадчий.