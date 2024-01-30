МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экономика еврозоны стагнирует из-за роста цен на энергоносители и снижения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале, заявили в ЕК

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,2%, в 2025 году — до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного ранее во вторник доклада МВФ.

"Экономика еврозоны стагнирует, в первую очередь, из-за высоких цен на энергоносители, из-за сокращения товарооборота с Россией и из-за роста расходов на оборону. ЕЦБ из-за высокого уровня инфляции в еврозоне вынужден был неоднократно повышать ключевые ставки, что негативно сказалось на экономическом росте", — прокомментировал эксперт.

Негативное влияние дорогих энергоносителей на европейскую экономику отмечали и в крупных международных организациях. Так, ООН в своем октябрьском докладе выражала обеспокоенность за экономику Европы из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители.

В конце прошлого года Европейский центробанк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,8% с 1%. При этом в 2025 году ЕЦБ по-прежнему ожидает увеличения ВВП еврозоны на 1,5%.