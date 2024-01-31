МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Власти Кубы выразили солидарность с правительством Венесуэлы на фоне угроз США вернуть санкции против страны из-за "отсутствия прогресса между властями и оппозицией", заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья. Древний город инков в Перу оказался в блокаде из-за протестов

Министерство финансов США предписало до 13 февраля завершить финансовые операции с венесуэльской государственной компанией Minerven, занимающейся добычей золота. Также в госдепартаменте США заявили, что власти не будут продлевать свою генлицензию о послаблениях для нефтегазового сектора Венесуэлы "в отсутствие прогресса между властью и оппозицией". Ранее депутат, член комиссии по энергетике и нефти Уиллиан Родригес заявил РИА Новости, что Венесуэла не поддастся на шантаж США, которые угрожают новыми санкциями в нефтяной и золотодобывающей сферах.

"Мы отвергаем интервенционистские действия и угрозы правительства США в отношении Венесуэлы, которое настаивает на применении односторонних принудительных мер против… нации. Выражаем солидарность с братским народом и правительством Венесуэлы", — написал Паррилья в соцсети X.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в понедельник, что Вашингтон отводит властям Венесуэлы срок до апреля, чтобы реализовать договоренности с оппозицией, иначе США могут вновь восстановить санкции против этой страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время выступления на ГА ООН 20 сентября 2023 года призвал мировое сообщество остановить "безжалостную экономическую войну" США. По его словам, санкции служат "сильным державам" для разрушения более слабых экономик, а также для воссоздания колониальной системы и увековечевания своего доминирования в мире.

Генеральная Ассамблея ООН в 2022 году в 30-й раз приняла резолюцию с призывом к Вашингтону прекратить блокаду Кубы.