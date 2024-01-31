МОСКВА. 31 янв — ПРАЙМ. Рост экономики России, который прогнозирует в том числе и Международный валютный фонд (МВФ), говорит о полной несостоятельности санкционной политики США и их союзников, заявил РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. "Снимают шляпу". Пушков оценил реакцию МВФ на фиаско Запада

МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен — до 1,1%.

"Решение МВФ о столь значительном пересмотре прогноза роста экономики России стало неожиданным. Ни один из ведущих институтов ранее столь оптимистично не оценивал перспективы ВВП страны в 2024 году. Новый прогноз МВФ оказался не только выше довольно сдержанного прогноза ЦБ, но даже выше тех уровней, о котором говорил Минэкономразвития в своих прогнозах", — сказал политик.

Более того, "повышение прогноза по России — выше, какой-либо другой страны в последнем прогнозе МВФ", добавил Шендерюк-Жидков.

"Учитывая факт высокой базы 2023 года, а также серьезного давления на кредитование со стороны текущей ключевой ставки, рост экономики страны в случае, если прогноз МВФ окажется верным, в 2024 году может свидетельствовать о переходе к структурному росту и полной несостоятельности санкционной политики США и их союзников", — заключил сенатор.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.