БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Новое предложение Еврокомиссии (ЕК) по импорту товаров с Украины позволит странам ЕС через ЕК активировать процедуру введения ограничений в случае сбоев на национальном рынке, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас. Украина и США договорились выявить злоупотребления со средствами для Киева

В среду Еврокомиссия предложила продлить на год, до июня 2025 года беспошлинный ввоз товаров с Украины с рядом "защитных мер" для европейских стран.

"Это предложение отличается от механизма, который действует сейчас, тем, что оно позволит странам активировать через Еврокомиссию процедуру введения охранных мер в случае, если они будут фиксировать негативное влияние на свои рынки", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, касается ли это предложение только пяти наиболее страдающих от украинского импорта приграничных с Украиной стран ЕС (Болгарии, Румынии, Польши, Словакии и Венгрии), или же всех государств сообщества.

При этом в пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что "предложение содержит усиленный защитный механизм. Он позволит принять быстрые меры по исправлению ситуации в случае значительных сбоев на рынке ЕС или на рынках одного или нескольких государств-членов".

Еврокомиссия 2 мая ввела ограничения на ввоз четырех видов украинской агропродукции на фоне продовольственного кризиса в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии. В сентябре ЕК решила не продлевать меры, но обязала Украину установить экспортный контроль. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.