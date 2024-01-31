МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Экономика Гонконга по итогам прошлого года вернулась к росту — ВВП увеличился на 3,2%, но это не смогло компенсировать "просадку" 2022 года, следует из сообщения гонконгской статслужбы. Захарова предостерегла Европу от экономического "самоубийства"

"В целом за 2023 год ВВП увеличился на 3,2% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом", — сказано в сообщении. При этом годом ранее экономика упала на 3,5%. Таким образом, по итогам прошлого года Гонконг пока не смог вернуться на уровни 2021 года.

В целом за год расходы на частное потребление в Гонконге выросли на 7,4% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом, а государственные расходы, наоборот, уменьшились на 4,3%. Валовое внутреннее накопление основного капитала в 2023 году увеличилось на 10,6% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом.

Одновременно общий объем экспорта товаров и импорта товаров в прошлом году снизился по сравнению с 2022 годом — на 10,3% и 8,5% соответственно. В то же время экспорт и импорт услуг увеличились на 21,2% и 26,0% в реальном выражении.