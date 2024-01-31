2024-01-31T15:23:00+03:00
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2024
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Экономика Гонконга выросла на 3,2 процента
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Экономика Гонконга по итогам прошлого года вернулась к росту — ВВП увеличился на 3,2%, но это не смогло компенсировать "просадку" 2022 года, следует из сообщения гонконгской... ПРАЙМ, 31.01.2024
экономика, новости, экономика, гонконг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Экономика Гонконга по итогам прошлого года вернулась к росту — ВВП увеличился на 3,2%, но это не смогло компенсировать "просадку" 2022 года, следует из сообщения гонконгской статслужбы.
"В целом за 2023 год ВВП увеличился на 3,2% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом", — сказано в сообщении. При этом годом ранее экономика упала на 3,5%. Таким образом, по итогам прошлого года Гонконг пока не смог вернуться на уровни 2021 года.
В целом за год расходы на частное потребление в Гонконге выросли на 7,4% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом, а государственные расходы, наоборот, уменьшились на 4,3%. Валовое внутреннее накопление основного капитала в 2023 году увеличилось на 10,6% в реальном выражении по сравнению с 2022 годом.
Одновременно общий объем экспорта товаров и импорта товаров в прошлом году снизился по сравнению с 2022 годом — на 10,3% и 8,5% соответственно. В то же время экспорт и импорт услуг увеличились на 21,2% и 26,0% в реальном выражении.