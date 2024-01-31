МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% за декабрь, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Годовая инфляция в еврозоне ускорилась по итогам декабря

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали замедление инфляции до 3%.