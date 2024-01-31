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2024
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Инфляция в Германии резко замедлилась
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Инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% за декабрь, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 31.01.2024
экономика, новости, в мире, инфляция, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,9% в годовом выражении с 3,7% за декабрь, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали замедление инфляции до 3%.