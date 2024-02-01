МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Житель Варшавы сбил дрон из окна своей квартиры, за это ему грозит до пяти лет тюрьмы, пишет польское издание Super Express. Путин высоко оценил использование беспилотников в зоне СВО

В конце января работники обслуживающей компании с помощью беспилотника проверяли изоляцию многоквартирного дома в одном из районов Варшавы. Во время работы послышались выстрелы, затем появилось сообщение о повреждении дрона.

"Оказалось, что камера в дроне зафиксировала виновника! На записи видно, как один из жителей дома дважды стрелял в беспилотник. Об этом сообщили в полицию, и задержание мужчины стало лишь вопросом времени", — пишет издание.

По данным SE, 42-летний поляк сбил беспилотник из пневматического пистолета и добил его пакетом с водой. Полиция предъявила ему обвинение в нанесении ущерба на сумму 45 тысяч злотых (около миллиона рублей по курсу Банка России). Отмечается, что виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

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