МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первую очередь следит за темпами роста реальных заработных плат и доходов населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Британии испугались "ловушки Путина"

ранее агентство Bloomberg опубликовало статью о состоянии крупного бизнеса в России. Пескова в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать материал.

По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.

Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось, это тоже хорошо известно. Для нас в первую очередь важно и для президента — темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. Это тоже свыше 7%, это тоже важно", — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул важность развития бизнеса, поскольку это непосредственное развитие экономики. Как добавил официальный представитель Кремля, в России наблюдается рост числа малых и средних предприятий, а также развитие крупного бизнеса.