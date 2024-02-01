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Путину важны реальные зарплаты и доходы населения, заявил Песков
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Президент России Владимир Путин в первую очередь следит за темпами роста реальных заработных плат и доходов населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, новости, владимир путин, реальные зарплаты, доходы населения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в первую очередь следит за темпами роста реальных заработных плат и доходов населения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ранее агентство Bloomberg опубликовало статью о состоянии крупного бизнеса в России. Пескова в ходе общения с журналистами попросили прокомментировать материал.
По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня.
Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось, это тоже хорошо известно. Для нас в первую очередь важно и для президента — темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. Это тоже свыше 7%, это тоже важно", — пояснил Песков.
При этом он подчеркнул важность развития бизнеса, поскольку это непосредственное развитие экономики. Как добавил официальный представитель Кремля, в России наблюдается рост числа малых и средних предприятий, а также развитие крупного бизнеса.