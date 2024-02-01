АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие РФ и Казахстана развивается успешно, несмотря на непростую ситуацию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в четверг в Алма-Ате. Казахстан повысит предельные цены на оптовую продажу газа

"Несмотря на непростую ситуацию в мире, вы сказали, наше торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие развивается успешно, в январе-ноябре взаимный товарооборот составил 2,3 триллиона российских рублей, накопленные инвестиции российских компаний в экономику Казахстана достигли более 1,5 триллиона рублей. Это все без учета капиталовложений, которые поступили через третьи страны", — сказал Мишустин.