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Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана
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Торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие РФ и Казахстана развивается успешно, несмотря на непростую ситуацию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, новости, в мире, россия, казахстан, сотрудничество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие РФ и Казахстана развивается успешно, несмотря на непростую ситуацию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в четверг в Алма-Ате.
"Несмотря на непростую ситуацию в мире, вы сказали, наше торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие развивается успешно, в январе-ноябре взаимный товарооборот составил 2,3 триллиона российских рублей, накопленные инвестиции российских компаний в экономику Казахстана достигли более 1,5 триллиона рублей. Это все без учета капиталовложений, которые поступили через третьи страны", — сказал Мишустин.