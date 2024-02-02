2024-02-02T09:59:29+03:00
2024-02-02T09:59:29+03:00
2024-02-02T09:59:29+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842965746.html
Мишустин дал предварительную оценку роста ВВП России в 2023 году
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Даже в условиях санкций рост ВВП России по итогам 2023 года, предварительно, составит около 3,5-4%, что выше среднемирового значения, заявил... ПРАЙМ, 02.02.2024
экономика, новости, михаил мишустин, россия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Даже в условиях санкций рост ВВП России по итогам 2023 года, предварительно, составит около 3,5-4%, что выше среднемирового значения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
"В условиях санкционного давления, такого реального давления, по итогам прошлого года, об этом наш президент говорил, по предварительным оценкам, рост ВВП составил 3,5(%), возможно это будет чуть больше — до 4%. Это выше среднемирового значения, развитых стран и в Европе, если судить по данным Всемирного банка, опубликованным в январе", — сказал Мишустин.
Российский премьер прибыл в Казахстан 1 февраля. Мишустин уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.