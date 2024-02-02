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Макрон запретил европейцам уставать от поддержки Украины
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России не стоит рассчитывать на усталость Евросоюза от поддержки Киева, сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона, прокомментировавшего... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , финансы, экономика, новости, ес, франция, эммануэль макрон, поддержка украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. России не стоит рассчитывать на усталость Евросоюза от поддержки Киева, сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона, прокомментировавшего предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
"Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев от своей поддержки Украины", — приводит его слова газета.
Макрон отметил, что действия ЕС продемонстрировали намерение и дальше поддерживать ВСУ.
Ранее Евросоюз согласился предоставить Киеву новый пакет помощи при выполнении условия соблюдения демократических принципов и прав человека.