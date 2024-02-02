МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. России не стоит рассчитывать на усталость Евросоюза от поддержки Киева, сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона, прокомментировавшего предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. На Западе не осталось "чудо-оружия" для победы Украины, пишет СМИ

"Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев от своей поддержки Украины", — приводит его слова газета.

Макрон отметил, что действия ЕС продемонстрировали намерение и дальше поддерживать ВСУ.

Ранее Евросоюз согласился предоставить Киеву новый пакет помощи при выполнении условия соблюдения демократических принципов и прав человека.