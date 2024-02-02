БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Парламент Германии принял проект государственного бюджета на 2024 год, который включает в себя закон о финансировании, подразумевающий сокращение субсидий для фермеров, следует из опубликованного сообщения. Протестующие фермеры перекрыли центральную улицу Парижа тюками сена

"В пятницу, 2 февраля 2024 года, депутаты бундестага в ходе вторых дебатов приняли проект бюджета федерального правительства на 2024 финансовый год в версии, рекомендованной бюджетным комитетом", — говорится на сайте парламента.

Отмечается, что проект поддержали большинство представителей правящих социал-демократической партии Германии (СДПГ), Зеленых и свободных либералов (СвДП) против голосов оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Альтернативы для Германии (АдГ).

Тем не менее, несмотря на то, что бюджет технически принят, закон о финансировании требует дополнительного одобрения. Согласно закону, субсидии на дизельное топливо для сельхозтехники будут постепенно сокращаться, а налог на воздушное передвижение постепенно увеличиваться.

В документе бюджета отмечается, что в 2024 году планируются расходы в размере 476,81 миллиарда евро. Новые заимствования государства составят 39,03 миллиардов евро. На военную поддержку Украины планируется направить 7,5 миллиарда долларов.

В январе 2023 года был принят проект бюджета на 2024 год с задержкой, вызванной решением конституционного суда относительно перераспределения кредитных средств из дополнительного бюджета 2021 года на борьбу с пандемией.

Во всех странах Евросоюза в последние недели протесты аграриев только усиливаются. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Во Франции фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.