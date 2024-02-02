МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. ЕС пытается и будет продолжать пытаться найти способы заблокировать возможности обхода Россией санкций, заявил в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. США раскрыли, как сами использовали "лазейку" в санкциях на нефть

По его словам, сейчас фокус дискуссии в ЕС на том, "что бы такое сделать, чтобы минимизировать возможности обхода санкций".

"Борьба с так называемым теневым танкерным флотом — это попытки все-таки прижать торговлю СПГ. Но и, естественно, борьба с российскими физическими лицами, в том числе, занимающимися благотворительной деятельностью, вопросами культурных и информационных связей и так далее", — сказал он.

Чижов отметил, что ограничением экспорта алмазов ЕС добился только того, что "алмазы переехали в Индию, в Мумбаи".

"Он (Мумбаи) и до этого конкурировал с Антверпеном за звание алмазной столицы мира", — добавил сенатор.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.