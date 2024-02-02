ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Россию необходимо сделать самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета, заявил в ходе встречи с участниками форума "Все для Победы!" президент РФ Владимир Путин. Минобороны авансирует работу предприятий ОПК на 80 процентов, заявил Путин

"Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе. Мы должны сделать нашу страну самодостаточной, в этом главное проявление суверенитета", — сказал он.

Глава государства также отметил, что выпуск гражданской продукции в стране за последние полтора года возрос, несмотря на потребности в вооружении на линии фронта, на 27 процентов.

Технологический суверенитет — это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.

В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.