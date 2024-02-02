ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Экономика Соединенных Штатов и Евросоюза сегодня в минусе, а в России — в плюсе, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Все для победы!". Путин призвал сделать Россию самодостаточной

"Вот, смотрите, у них экономика, они поднимутся, там фундаментальные основы экономики в США, в Европе, они хорошие, они поднимутся, но сегодня они внизу, там минус в основных экономиках, а у нас плюс", — отметил российский лидер.

Ранее глава государства прибыл с визитом в Тулу для участия форума "Все для победы!", организованного для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Народный фронт является организатором мероприятия.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза продолжают финансово поддерживать Украину, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются их экономики. 1 февраля лидеры Евросоюза согласовали долгосрочный бюджет до 2027 года, предусматривающий передачу Киеву 50 миллиардов долларов. При этом сам Евросоюз находится на грани рецессии: в 2023-м крупнейшая экономика Германии сократилась, а в ЕС рост составил менее одного процента.