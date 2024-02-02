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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240202/842972586.html
Российская экономика стала крупнейшей в Европе, заявил Путин
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Российская экономика стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Все для победы!". "Экономика России продемонстрировала... ПРАЙМ, 02.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, экономика, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Российская экономика стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Все для победы!".
"Экономика России продемонстрировала устойчивость, продолжая уверенно развиваться", — отметил он.
Ранее глава государства заявил, что экономики США и Европы сегодня внизу, когда российская вышла в плюс.
Ранее Международный валютный фонд значительно повысил прогноз роста российской экономики, до 2,6 процента в 2024 году и до 1,1 процента в 2025-м.
Министр экономического развития Максим Решетников, комментируя доклад МВФ, отмечал, что западные аналитики все меньше понимают, что происходит в России и насколько крепка отечественная экономика.