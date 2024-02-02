ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Российская экономика стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, заявил президент России Владимир Путин на форуме "Все для победы!".

"Экономика России продемонстрировала устойчивость, продолжая уверенно развиваться", — отметил он.

Ранее глава государства заявил, что экономики США и Европы сегодня внизу, когда российская вышла в плюс.

Ранее Международный валютный фонд значительно повысил прогноз роста российской экономики, до 2,6 процента в 2024 году и до 1,1 процента в 2025-м.

Министр экономического развития Максим Решетников, комментируя доклад МВФ, отмечал, что западные аналитики все меньше понимают, что происходит в России и насколько крепка отечественная экономика.