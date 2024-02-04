2024-02-04T10:38:09+03:00
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В МВФ признали эффективность российской экономики
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Международный валютный фонд вновь пересмотрел прогноз роста экономики России. Согласно январскому отчету МВФ, данный показатель, с учетом снижения мировых цен на нефть, может... ПРАЙМ, 04.02.2024
экономика, новости, россия, экономика россии, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд вновь пересмотрел прогноз роста экономики России. Согласно январскому отчету МВФ, данный показатель, с учетом снижения мировых цен на нефть, может составить не 1,1%, а 2,6%. Также выросли ожидания и на 2025 год — до 1,1%.
МВФ объясняет это активизацией деятельности оборонно-промышленного комплекса страны, а также повышением уровня частного потребления за счет роста реальных доходов россиян. Отмечается, что РФ вместе с Бразилией и Китаем оказалась в числе государств "Большой двадцатки", где наблюдается рост зарплат.
В фонде также указывают, что в России в 2023 году не сократилось производство. Достижения РФ оказали влияние на улучшение показателя стран с формирующимся рынком и развивающихся европейских стран с 2,7 до 2,8%.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.