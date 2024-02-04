МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд вновь пересмотрел прогноз роста экономики России. Согласно январскому отчету МВФ, данный показатель, с учетом снижения мировых цен на нефть, может составить не 1,1%, а 2,6%. Также выросли ожидания и на 2025 год — до 1,1%. Российская экономика стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

МВФ объясняет это активизацией деятельности оборонно-промышленного комплекса страны, а также повышением уровня частного потребления за счет роста реальных доходов россиян. Отмечается, что РФ вместе с Бразилией и Китаем оказалась в числе государств "Большой двадцатки", где наблюдается рост зарплат.

В фонде также указывают, что в России в 2023 году не сократилось производство. Достижения РФ оказали влияние на улучшение показателя стран с формирующимся рынком и развивающихся европейских стран с 2,7 до 2,8%.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.