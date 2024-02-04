2024-02-04T11:50:50+03:00
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2024
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Хуснуллин анонсировал коренные изменения в сфере ЖКХ в 2024 году
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Российская отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году претерпит серьезные изменения, заявил в воскресенье в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин... ПРАЙМ, 04.02.2024
общество , экономика, новости, россия, жкх, марат хуснуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российская отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году претерпит серьезные изменения, заявил в воскресенье в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин.
"2024 год будет переломным для отрасли. Сейчас мы по поручению президента готовим большую программу, за этот год мы ее формируем", — сообщил он.
Хуснуллин также отметил, что прямые инвестиции в отрасль за последние два года составили более 500 миллиардов рублей.
По его словам, в числе задач на ближайший год — замена 200 тысяч километров ветхих сетей и снижение аварийности на 18%.