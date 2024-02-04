МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российская отрасль жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году претерпит серьезные изменения, заявил в воскресенье в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин. В Госдуме предложили установить лимит трат россиян на услуги ЖКХ

"2024 год будет переломным для отрасли. Сейчас мы по поручению президента готовим большую программу, за этот год мы ее формируем", — сообщил он.

Хуснуллин также отметил, что прямые инвестиции в отрасль за последние два года составили более 500 миллиардов рублей.

По его словам, в числе задач на ближайший год — замена 200 тысяч километров ветхих сетей и снижение аварийности на 18%.