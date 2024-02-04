МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В странах Европы накачивают общественное мнение информацией о возможной войне с Россией, так как властям этих стран требуется и дальше лепить образ врага, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. В Европе задумались о жизнеспособности НАТО из-за Трампа

"Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов", — сказал Песков.

Он отметил, что внимание европейцев таким образом отвлекают от экономических проблем.

"Ведь понимаете, выделение 50 миллиардов, с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза", — пояснил пресс-секретарь.

В качестве примера он привел Германию. Песков назвал ее экономическим мотором Евросоюза и добавил, что целые сектора экономики этой страны теряют свою привлекательность и конкурентоспособность.

"И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь, конечно, лучше нас, наверное, в их понимании никого нет", — заключил Песков.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.