АНКАРА, 4 фев — ПРАЙМ. Новоназначенный управляющий Центрального банка (ЦБ) Турции Фатих Карахан заявил, что регулятор намерен не допустить ухудшения инфляционных прогнозов. Песков прокомментировал проблемы со счетами компаний России в Турции

Новым главой центробанка Турции в пятницу стал Фатих Карахан, он ранее занимал должность заместителя управляющего финансовым регулятором.

"Главной целью и приоритетом нашего Центрального банка является обеспечение ценовой стабильности. В этом направлении мы продолжаем наши усилия по обеспечению дезинфляции с помощью нашей сильной команды. Мы намерены сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не снизится до уровня, соответствующего нашей цели. Мы внимательно следим за инфляционными ожиданиями и ценовым поведением. Мы определенно не допустим ухудшения инфляционных прогнозов", — приводит слова Карахана пресс-служба банка.

По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. Ранее ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.