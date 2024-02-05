МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Многих экспертов Запада поражает стабильность российской экономики в условиях небывалых санкций и значительного увеличения оборонных расходов, сообщается в материале газеты Financial Times. Российская экономика стала крупнейшей в Европе, заявил Путин

В публикации довольно эмоционально говорится, что "Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоресурсов и нарастив оборонные расходы".

При этом авторы Financial Times сделали в статье акцент на том, что власти и эксперты западных государств на полном серьезе ожидали, прогнозировали и громко заявляли, что с введением масштабных антироссийских ограничений экономика России немедленно пойдет ко дну, финансовая система, не выдержав санкционного давления, развалится, а промышленные предприятия остановят работу.

Президент России Владимир Путин в прошлую пятницу заявил, что по итогам 2023 года российская экономика стала крупнейшей в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, и, в отличие от экономик многих других государств, продолжит расти. При этом президент отметил, что свой вклад в рост экономики внесли все российские промышленные предприятия, обрабатывающие производства, строительный сектор, а также российские инженеры и ученые, сумевшие в короткие сроки предложить оригинальные технические решения.