МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Несогласие Берлина с пересмотром фонда Евросоюза для оказания финансовой помощи Киеву может стать причиной задержки поставок оружия, пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Кто займет место США? Вашингтон сворачивает проекты на Украине и в Европе

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) создали в марте 2021 года для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывали в рамках 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов, но его большая часть уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

"Чиновники предупредили, что несогласие Германии с предложенным пересмотром фонда военной поддержки ЕС рискует задержать поставки оружия на Украину", — отмечает издание.

Financial Times сообщила, что EPF требуется в дополнительное финансирование для частичного возмещения странам Европы за поставки оружия, но предлагаемое вложение в пять миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят о том, как реформировать фонд, чтобы он лучше соответствовал нуждам Киева и помог европейской оружейной промышленности удовлетворить их.

"Брюссель говорит: "сначала плати, потом получай возмещение", — цитирует издание слова одного из чиновников, участвовавшего в обсуждениях. При этом, как отмечается, ФРГ и другие страны, выступающие за отказ от модели возмещения расходов, "утверждают, что им это не нужно". Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

По данным издания, Германия испытывает серьезные финансовые ограничения после вынесения конституционным судом страны постановления против бюджетных мер. Берлин требует, чтобы стоимость поставляемых Киеву на двусторонней основе вооружений шла в счет его доли в фонде. При этом менее крупные страны считают, что это резко сократит размер фонда.

"Они не хотят говорить "да" или "нет" в плане денег, не будучи уверенными, что (условия) соответствуют тому, что для них приемлемо", — заявил о позиции Германии высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в дискуссиях с лидерами на прошлой неделе.

Газета сообщает со ссылкой на источники, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивал на том, чтобы соглашение о предлагаемой реформе фонда включало в себя "предложения" стран-членов.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.