МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) намерен принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля этого года — второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине, передает немецкое издание Der Spiegel. В Венгрии назвали несерьезными план ЕС ввести новые санкции против России

Согласно публикации, Евросоюз собирается расширить санкционный список, включив в него более 200 физических и юридических лиц. Кроме того, под санкции попадут компании, способствующие военному и технологическому укреплению России.

Чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц объединения, заметили в издании.

Согласно изданию Politico, новый пакет санкций будет носить "символический" характер, так как для внедрения масштабных санкций не хватит времени. "Большинство дипломатов… заявили, что это будет по большей части "символический" пакет санкций, внимание сосредоточено на "работе над глобальным нарративом" вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами", — отметили в газете.

В данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.