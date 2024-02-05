2024-02-05T13:41:35+03:00
2024-02-05T13:41:35+03:00
2024-02-05T13:41:35+03:00
2024
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ОЭСР повысила прогноз роста мирового ВВП по итогам 2024 года
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год — до роста на 2,9% с 2,7%, ожидавшихся в ноябре, следует из нового... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, новости, мир, оэср, мировой ввп, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз динамики мирового ВВП на 2024 год — до роста на 2,9% с 2,7%, ожидавшихся в ноябре, следует из нового экономического доклада организации.
"Рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится до 2,9% в 2024 году с 3,1% в 2023 году, а затем восстановится до 3% в 2025 году по мере смягчения финансовых условий", — говорится в докладе.
В конце ноября организация ожидала, что показатель по итогу 2023 года составит 2,9%, а в 2024 году — 2,7%. А прогноз на следующий год сохранен на уровне ноябрьской оценки.
В докладе также отмечается, что рост мировой экономики оказался устойчивым в 2023 году, а инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось. При этом недавние показатели указывают на некоторое замедление роста, при этом ужесточение финансовых условий продолжает проявляться на рынках кредитов и жилья, а мировая торговля остается ограниченной.