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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240205/842986176.html
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП США в 2024 году
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,1% против предыдущего, ноябрьского прогноза роста на 1,5%,... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, новости, сша, оэср, ввп сша, экономика сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,1% против предыдущего, ноябрьского прогноза роста на 1,5%, говорится в февральском экономическом докладе организации.
В 2025 году организация ждет роста ВВП страны на 1,7%, как и в ноябре. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%, сообщается в прогнозе.
Как указывается в докладе, рост ВВП США продолжит получать поддержку за счет расходов домохозяйств и хороших условий на рынке труда.
Прогноз по инфляции в США на 2024 год при этом снижен до 2,2% с прогноза ноября в 2,8%, на 2025 год — до 2% с ожидавшихся ранее 2,2%.