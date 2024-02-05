МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП США по итогам 2024 года до 2,1% против предыдущего, ноябрьского прогноза роста на 1,5%, говорится в февральском экономическом докладе организации. ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России на 2024 год

В 2025 году организация ждет роста ВВП страны на 1,7%, как и в ноябре. По итогам 2023 года рост американской экономики оценивается в 2,5%, сообщается в прогнозе.

Как указывается в докладе, рост ВВП США продолжит получать поддержку за счет расходов домохозяйств и хороших условий на рынке труда.

Прогноз по инфляции в США на 2024 год при этом снижен до 2,2% с прогноза ноября в 2,8%, на 2025 год — до 2% с ожидавшихся ранее 2,2%.