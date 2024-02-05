МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила неизменными прогнозы роста экономики Китая в текущем и следующем годах по сравнению с оценками ноября, следует из февральского экономического доклада организации. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год ухудшен

"Темпы роста в Китае, как ожидается, замедлятся до 4,7% в 2024 году и 4,2% в 2025 году, несмотря на дополнительное стимулирование, отражающее сдержанный потребительский спрос, высокий уровень долга и слабый рынок недвижимости", — говорится в докладе.

В 2023 году рост экономики КНР, по оценке ОЭСР, составлял 5,2%.

Прогнозы по инфляции в КНР также были сохранены: по итогам текущего года ожидается показатель в 1% и в 2025 году инфляция прогнозируется на уровне 1,5%.

В Японии прогнозируется рост экономики в 2024 году на 1%, как и в ноябре, а затем сохранение темпов роста и в 2025 году, в ноябре ожидалось ускорение в 2025 году до 1,2%, говорится в докладе. ОЭСР прогнозирует инфляцию в Японии на уровне в 2,6% в 2024 году и 2% — в 2025 году, как и в ноябре.