МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семерки", следует из февральского экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В России замедлилась инфляция

По прогнозам ОЭСР, уровень инфляции в Великобритании в 2024 году составит 2,8%. За ней, как ожидается, будет следовать Франция (2,7%), а третье место разделят Германия, Канада и Япония (2,6%).

В США рост цен составит 2,2%, а самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Италии (1,8%).

При этом, по прогнозам ОЭСР, Британия даже в 2025 году не сможет достичь целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что она составит 2,4%.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.