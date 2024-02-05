ВАРШАВА, 5 фев — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство. В Польше объявили "ноль толерантности" для украинского продовольствия

"В минувшие выходные члены руководства Министерства сельского хозяйства и развития села начали проверки на пограничных пунктах пропуска. Министр Чеслав Секерский посетил пограничные переходы в Корчеве, Медыке и Хребенном в рамках инспекции импорта агропродовольственной продукции из Украины. Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные", — говорится в сообщении.

"Из-за высокого экспорта товаров из Украины в страны Европейского союза мы вытесняемся с рынков ЕС", — цитирует министра его пресс-служба.

Во время посещения пограничного перехода в Хребенном министр Секерский сообщил, что в результате проведенных проверок была выявлена необходимость усиления ветеринарного контроля на границах. Министр пообещал усилить контроль и активизировать работу инспекций.

В воскресенье заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак сообщил, что начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.