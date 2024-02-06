МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди гарантирует, что в ближайшие годы страна станет третьей экономикой в мире, пишет Economic Times. Bloomberg: поставки российской нефти в Индию получат второе дыхание

В этом году в Индии проходят всеобщие выборы, и Моди считается претендентом на то, чтобы стать премьером на третий срок. Именно в эти годы Индия и поднимется в рейтинге глобальных экономик.

"Основываясь на десятилетнем опыте управления, глядя на сегодняшнюю сильную экономику и быструю скорость, с которой развивается Индия, я могу с уверенностью сказать, что в наш третий срок Индия станет третьей по величине экономической державой. Гарантия Моди", — заявил он.

Третий срок партии Моди в правительстве, если она победит, станет "свидетелем очень важных решений, заложит прочный фундамент на следующую тысячу лет", — добавил Моди.

В первый срок премьерства Моди Индия занимала одиннадцатое место (в 2014 году) среди экономических держав мира, сейчас она находится на пятом месте.

Премьер Индии особо подчеркнул лидерство страны в области цифровой экономики. "Стартапы, создатели цифровых технологий, единороги, экономика свободного заработка — это новый словарь нового Бхарата (новое название Индии)", — добавил Моди.