МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Евросоюз опасается возмездия Кремля, если будет найден путь расходовать замороженные российские резервы для помощи Украине, пишет американская Politico. Делят резервы России: Запад припрятал козырь в рукаве

В Брюсселе полагают, что ответным шагом России могут стать, в том числе, кибератаки.

Конфискация ранее замороженных российских активов оказалось для ЕС сложной задачей: еврокомиссары уже несколько месяцев не могут понять, как на законных основания воспользоваться почти 200 миллиардами евро, которые заморожены на счетах европейских депозитариев (в основном, в Euroclear).

К размышлениям европейских чиновников присоединились представители "Большой Семерки". По данным СМИ, один из вариантов — сделать российские активы обеспечением (залогом) банковских кредитов, которые будут направлены на восстановление украинской экономики.

Они полагают, что средства России можно конфисковать в случае отказа Кремля платить репарации после завершения СВО. Такая идея пришла в голову депутату Европарламента от фракции консерваторов из Бельгии Йохан Ван Овертвельдту: такой вариант использования российских активов может президента России Владимира Путина закончить спецоперацию и сесть за стол переговоров, полагает депутат.

Но его коллеги из ЕС больше опасаются ответных мер Москвы: России может пойти на встречные меры по европейским активам, которые у нее находятся, или даже дойти до кибератак на страны запада. Конфискация российских активов приведет к катастрофе, пишут СМИ

С другой стороны — конфискация активов России рушит репутацию самой еврозоны, снизит ее инвестиционную привлекательность. "Мы заплываем в неизведанные воды", — предупреждает один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным.

Желание конфисковать активы России понятны: Европа с трудом смогла уговорить Венгрию согласиться одобрить помощь Украине в 50 миллиардов евро. Так что другие источники денег для Киева Европе необходимы.

В странах "Семерки" несколько стран более активно выступает за конфискацию активов России — это США, Великобритания и Канада. Крупнейшие страны Европы — Германия, Франция и Италия настроены менее решительно. Эти страны опасаются, что Россия в случае конфискации начнет подавать массовые иски против Euroclear (находится в Бельгии), который является системообразующим финансовым центром для региона. Назван день, когда ЕС согласует решение по российским активам

Опасения ЕС не беспочвенны: ряд российских компаний, у которых инвестиции в Европу и прибыль были заморожены, подали 94 внутренних иска с требованием к Euroclear вернуть деньги. К примеру, Росбанк, банк "Синара" и Россельхозбанк требуют у Euroclear сотни миллионов рублей. И как предполагают в депозитарии, он может проиграть эти дела в России.

В Брюсселе также опасаются, что Кремль также может увеличить число кибератак на финансовые учреждения Запада, чтобы попытаться вернуть собственные средства. Например, после высылки дипломатов России из Финляндии, там был всплеск подозрительной активности, напоминает издание.

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