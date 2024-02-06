БУЭНОС —АЙРЕС, 6 фев — ПРАЙМ. Депутаты Аргентины во вторник начали постатейное рассмотрение реформ президента Хавьера Милея, которые были одобрены в целом, следует из трансляции парламента. Эквадор предоставил обоснование для пересмотра РФ ограничений на бананы

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Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила сильно урезанный вариант законопроекта о реформах Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты. Ряд из них будет оформлен отдельными законами. Новое заседание назначили на 6 февраля.

Несмотря на поддержку закона в целом, депутатам предстоит проголосовать по отдельным его статьям. После этого документ поступит на рассмотрение сената.

Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

Новая акция протеста может пройти у здания конгресса и во вторник.