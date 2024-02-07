МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Некоторые российские банки, вероятно, обходили запрет на ввоз наличных долларов и евро в Россию и обменивали на них золото в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование компании Sayari, которая занимается финансовой разведкой. Названы факторы, которые поддержат цены на золото в 2024 году

Санкции на экспорт в Россию купюр долларов и евро были введены после начала СВО в феврале 2022 года. Но оказалось, что у российских компаний есть нечто более ценное, что они готовы предложить взамен — физическое золото.

Данные Sayari показали, что различные российские банки отправляли за границу золото в обмен на банкноты, по крайней мере, до июля или августа 2023 года, сказал Захарий Тварозна, старший аналитик компании. Он добавил, что поставки золота, похоже, распространились на Гонконг, помимо ОАЭ и Турции.

Только в первом квартале 2023 года финансовые учреждения, в том числе Ланта Банк, владельцы которого контролируют золотодобывающую компанию GV Gold, и по крайней мере один банк, не попавший под санкции, ввезли в Россию долларов, евро и дирхамов ОАЭ на сумму более 82 миллионов долларов в эквиваленте.

Sayari, находящаяся в Вашингтоне, черпает данные о российской торговле из так называемых коносаментов (документ о перевозке груза в основном морским путем — прим. ред.), которые обычно включают имена импортера и экспортера, а также другие подробности, касающиеся поставок. Данные показывают, что некоторые игроки, отправлявшие наличные в Россию, в те же периоды приобретали российское золото. И тут пришли русские. Мировые реки золота потекли вспять

Согласно отчету, круговая торговля осуществлялась через сеть посредников, поэтому обнаружить конечных получателей валюты сложно. Так же, как и оценить, были ли они связаны с российскими организациями, попавшими под санкции. Пресс-служба Ланта Банка не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте, так же, как министерство иностранных дел ОАЭ. Правительство Турции отказалось от комментариев. Но, поскольку после введения санкций Россия столкнулась с нехваткой долларов и евро, возможно, что некоторые российские банки искали варианты доступа к валютам для облегчения импорта и других транзакций, предположило издание.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире, ежегодно добывая более 330 тонн драгоценного металла. Раньше она была одним из крупнейших экспортеров, но поставки в такие торговые центры, как Лондон и Нью-Йорк, практически прекратились из-за санкций в отношении российских горнодобывающих компаний и банков. Поэтому Россия увеличила продажи золота на внутреннем рынке и перешла на альтернативные экспортные маршруты. Турция и ОАЭ стали крупными центрами, но санкции США в отношении крупнейших российских золотодобытчиков в 2023 году вынудили значительную часть торговли золотом переместить в Гонконг.